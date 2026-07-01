Programmation Festival Rosa Bonheur – P.R2B, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – P.R2B Samedi 25 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T18:30:00+02:00 – 2026-07-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T18:30:00+02:00 – 2026-07-25T20:00:00+02:00

Avec Presque Punk, PR2B — alias Pauline Rambeau de Baralon — affirme une voix singulière dans le paysage musical français. Après un premier album largement salué, elle revient avec une œuvre libre et vibrante, où se mêlent joie, humour, beats affûtés et énergie résolument tournée vers le club.

Multi-instrumentiste formée notamment à La Fémis, PR2B construit une pop hybride, à la croisée des styles et des disciplines, qui bouscule les cadres autant qu’elle rassemble. Son mantra — créer du lien, libérer, faire danser — traverse tout l’album, porté par une manière « presque punk » d’habiter le monde : instinctive, engagée, affranchie des conventions.

Composé en grande partie dans l’isolement d’une maison des Cévennes, Presque Punk porte en lui cette tension entre retrait et révolte. Comme une respiration nécessaire avant de replonger dans le tumulte, l’album capte avec acuité les vertiges contemporains : solitude ultra-moderne, dérives des réseaux sociaux, angoisse climatique.

Mais loin de céder au désenchantement, PR2B transforme ces inquiétudes en un élan vital. Sa musique devient alors un espace de résistance et de célébration, un hymne générationnel où l’amour, la beauté et la solidarité s’imposent comme des forces actives. Audacieux, lyrique et traversé d’une énergie brute, Presque Punk ne cherche pas seulement à dire son époque — il invite à la vivre autrement, intensément, collectivement.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Chanson, pop, electro

DR