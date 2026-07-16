Programmation Festival Rosa Bonheur – Emmylou Homs, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Emmylou Homs Samedi 1 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T20:00:00+02:00

Emmylou Homs est une artiste française aux multiples facettes : chanteuse, comédienne et figure majeure du doublage. Active depuis l’enfance, elle s’est imposée comme l’une des voix les plus reconnaissables de sa génération.

Le grand public la connaît notamment comme la voix française d’Anna dans La Reine des neiges, rôle qu’elle incarne depuis plus de dix ans à travers les films, séries et productions associées. Elle a également prêté sa voix à de nombreuses actrices internationales, notamment Jenna Ortega ou encore Maya Hawke., confirmant une carrière particulièrement riche dans l’univers du cinéma et des séries.

Parallèlement à ce travail de l’ombre, Emmylou Homs développe un projet musical personnel. Avec son premier album, elle dévoile une autre facette de son identité artistique : une écriture intime, portée par une esthétique folk chantée en anglais, où la voix — déjà familière — se révèle dans toute sa singularité.

Ayant vécu à Thomery, elle puise aussi dans ce cadre une forme de simplicité et d’ancrage, perceptible dans une musique épurée et sensible.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Folk

DR