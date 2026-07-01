Programmation Festival Rosa Bonheur – Gaëlle Solal, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Gaëlle Solal Samedi 18 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Avec son programme Rio, la guitariste Gaëlle Solal nous invite à une traversée sensible et inspirée du Brésil, mettant particulièrement à l’honneur des figures féminines marquantes de son paysage musical.

De l’intuition populaire et profondément ancrée de Chiquinha Gonzaga, pionnière incontournable, Gaëlle Solal déploie un fil musical vivant et incarné, où traditions et imaginaires se répondent. Le voyage se prolonge jusqu’à une célébration éclatante inspirée du mythe du Saci, esprit malicieux du folklore brésilien, revisité par la voix singulière de la compositrice Clarice Assad.

Sous ses doigts, ce personnage légendaire prend vie dans une œuvre aux accents de concerto pour guitare — cet instrument roi d’un Brésil rêvé —, entre virtuosité, narration et poésie. À travers ce programme, Gaëlle Solal offre une immersion vibrante, où la guitare devient le lieu d’un dialogue entre mémoire populaire, création contemporaine et imaginaire mythologique.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Musique classique

DR