Programmation Festival Rosa Bonheur – SANDRA NKAKÉ : ELLES (2.0), Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – SANDRA NKAKÉ : ELLES (2.0) Samedi 4 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

« [ELLES] » est un moment de musique sensible, organique et quasi acoustique. Ce spectacle met en lumière des chansons écrites et composées par des femmes, qui ont profondément résonné dans le parcours artistique de l’interprète. À travers elles, ce sont aussi leurs voix et leurs trajectoires qui sont célébrées, celles qui ont nourri une construction personnelle et artistique, jusqu’à devenir, à son tour, une chanteuse et une femme.

Pour cette nouvelle version du projet, déjà accueilli au festival en 2022, le répertoire a évolué et s’est enrichi de nouvelles chansons. On y retrouve des compositions personnelles ainsi que des titres d’artistes contemporaines dont la singularité et la sensibilité continuent d’ouvrir des chemins d’émancipation, de liberté et de dépassement des schémas oppressifs. Sur scène, l’artiste choisit une forme épurée : sa guitare, accompagnée de la flûte traversière et du violoncelle, pour préserver au plus près l’essence des textes et des mélodies.

C’est aussi le retour très attendu de Sandra Nkaké au festival, après trois ans d’attente et de demandes répétées du public.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Soul

DR