Programmation Festival Rosa Bonheur – Pilar Almalé, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Pilar Almalé Dimanche 12 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T18:30:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T18:30:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00

Avec sa viole de gambe et sa voix, Pilar Almalé façonne un univers singulier, à la croisée des époques et des esthétiques. Elle abolit les frontières entre musique ancienne et musique moderne, tissant un fil sensible entre répertoires médiévaux, pièces de la Renaissance, reprises du XXe siècle et compositions originales.

Avec Golondrinas, elle propose un concert en solo d’une grande intensité, où l’intimité de la voix dialogue avec la profondeur de la viole de gambe. Inspiré par la symbolique des hirondelles — figures de migration, de renouveau et de retour — ce programme évoque les voyages, les passages, les quêtes de liberté et d’identité. « Las golondrinas vuelan de oriente a occidente » : une image poétique qui traverse tout le spectacle, comme une invitation au déplacement, qu’il soit géographique ou intérieur.

Concert au Pavillon des muses – places limitées

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Musique ancienne / folk

DR