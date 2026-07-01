Programmation Festival Rosa Bonheur – Chloé Antoniotti, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Chloé Antoniotti Dimanche 16 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T18:30:00+02:00 – 2026-08-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T18:30:00+02:00 – 2026-08-16T20:00:00+02:00

Pianiste autodidacte, les mélodies de Chloé Antoniotti racontent des histoires sans paroles. Originaire d’Aix-les-Bains en Savoie, elle a grandi entourée de paysages montagneux à couper le souffle qui nourrissent son imaginaire et inspire ses compositions.

Bouquet II prolonge l’univers floral initié sur son premier EP “Bouquet”, tout en gagnant en maturité et en profondeur. L’écriture s’est façonnée dans un cadre intime, chez ses parents, face aux montagnes, à un moment charnière de sa vie personnelle. Marqué par une rupture amoureuse, cet EP puise sa force dans ce repli créatif, lorsque la musique devient un refuge.

L’univers de l’artiste est empreint de cinéma et de nostalgie. Elle nourrit son imaginaire des films de Miyazaki et la musique de Joe Hisaishi, de Xavier Dolan ou des compositeurs Max Richter et Michel Legrand, tout en puisant dans la délicatesse et l’intimité de Hania Rani ou d’Erik Satie.

Pour apporter plus de profondeur à ses compositions, elle explore les sonorités de différents synthétiseurs, principalement un Juno-106 et un Moog. Ils apportent un son vintage avec leur chaleur analogique et leurs textures imparfaites.

Elle est aussi profondément influencée par la chanson française, qui façonne son approche mélodique et son goût pour les mélodies intemporelles.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Musique contemplative

DR