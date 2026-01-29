Programme Cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Capvern

Programme Cinéma Agnès Varda

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-28

2026-02-01

Le cinéma Agnès Varda est un cinéma indépendant situé à quelques mètres du centre thermal, proposant des films des plus récents mais également des classiques du cinéma français et international.

Documentaire, comédie, aventure et grands films sont au programme.

Tarif

– 5€ le lundi

– 6€ le mercredi et le vendredi

– Gratuit pour les moins de 3 ans

– Carte d’abonnement de 7 séances à 35 €

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54

English :

The Agnès Varda cinema is an independent cinema located just a few meters from the spa, offering the latest films as well as classics from French and international cinema.

Documentary, comedy, adventure and major films are all on the program.

Price

– 5? on Mondays

– 6? on Wednesdays and Fridays

– Free for children under 3

– 7-session season ticket at 35?

