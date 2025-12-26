Programme Cinéma de L’Eden, Rue du 19 mars 1962 Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du vendredi 2 au dimanche 4 janvier 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-04

Programme Cinéma Semaine du 02 au 04 Janvier

Vendredi 02 Janvier 20h30 Apocalypse Now Final Cut (VOST)

Samedi 03 Janvier 17h30 Arco

Samedi 03 Janvier 20h30 Kika

Dimanche 04 Janvier 17h30 Les rêveurs .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film schedule Week of January 02 to 04

