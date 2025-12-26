Programme Cinéma de L’Eden, Rue du 19 mars 1962 Noves
Du vendredi 2 au dimanche 4 janvier 2026.
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-04
2026-01-02
Programme Cinéma Semaine du 02 au 04 Janvier
Vendredi 02 Janvier 20h30 Apocalypse Now Final Cut (VOST)
Samedi 03 Janvier 17h30 Arco
Samedi 03 Janvier 20h30 Kika
Dimanche 04 Janvier 17h30 Les rêveurs .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Film schedule Week of January 02 to 04
