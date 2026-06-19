Informations pratiques

Cardaillac

Programme de l’été à la Savonnerie de Cardaillac

3 rue de la Moulière Cardaillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Cet été encore, la savonnerie de Cardaillac vous accueille pour les démonstrations mais aussi dans sa nouvelle boutique Métiers d'art, Matières à Vivre, la boutique

Cet été encore, la savonnerie de Cardaillac vous accueille pour les démonstrations mais aussi dans sa nouvelle boutique Métiers d'art, Matières à Vivre, la boutique

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3 rue de la Moulière Cardaillac 46100 Lot Occitanie

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English :

Once again, the Cardaillac soap factory welcomes you for demonstrations and to its new arts and crafts shop, Mati%E8res %E0 Vivre, the shop

L’événement Programme de l’été à la Savonnerie de Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lacapelle Marival