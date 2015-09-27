Programme des Journées européennes du patrimoine à Châteaulin, Eglise Notre-Dame, Châteaulin

Informations pratiques

Programme des Journées européennes du patrimoine à Châteaulin 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Finistère

samedi et Dimanche : visite libre de 14h à 18h / Dimanche : visites flash à 14h, 15h, 16h et 17h. Découvrez Notre-Dame et ses trésors en 30 minutes, en compagnie d’un guide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine à Châteaulin*

Découverte des édifices religieux et conférence

19, 20 et 27 septembre 2026 – visites, animations et conférence gratuits

Cette manifestation européenne permet au public la découverte ou redécouverte des patrimoines religieux, naturels, matériels, immatériels… Comme chaque année, les édifices religieux de la commune ouvriront leurs portes pour une découverte des vitraux, statues, retables et autres objets témoins de l’histoire des lieux et des hommes qui les ont bâtis.

• Église Notre-Dame

– Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre / Visite libre (hors offices religieux), de 10h à 18h

Notre-Dame aux couleurs de l’automne

Pour l’occasion, l’édifice se pare d’un décor floral automnal réalisé par la Société d’horticulture et d’art floral du bassin de Châteaulin, venant sublimer son architecture le temps de l’événement.

Adresse : 30, venelle de Notre-Dame / 48°11’46.22″N, 4°5’48.48″W

Contact : Ville de Châteaulin – service-culturel@chateaulin.fr / 02 98 86 59 76

– Dimanche 20 septembre, à 14h, 15h, 16h et 17h

Visite flash (30 minutes) avec Amandine Moret, guide, pour découvrir quelques-uns des trésors de l’édifice.

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*Autres éléments du programme à Châteaulin

• Église Saint-Idunet

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre / Visite libre (hors offices religieux), de 10h à 18h

Adresse : 15, rue de l’Eglise / 48°11’42.31″N, 4°5’35.17″W

Contact : Paroisse Sainte-Anne-Châteaulin / contact@paroissesainteanne.fr / 02 98 86 05 92

• Chapelle Saint-Compars De Lospars

Dimanche 20 septembre, Visite libre, de 14h à 18h

Accueil par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle de Saint-Compars-Lospars

Adresse : 239, chemin de Lospars, 29150 Châteaulin / 48°13’36.93″N, 4°3’21.00″W

Contact : 07.69.56.87.03

https://www.facebook.com/people/Les-chemins-de-Lospars/100067216097699/

• Chapelle Notre-Dame De Kerluan

Dimanche 20 septembre, Visite libre, de 14h à 18h

Animation autour de la sculpture de la pierre par Pierre.

Accueil par le Comité de la chapelle Notre-Dame de Kerluan

Adresse : 840, route de la chapelle Notre-Dame de Kerluan / 48°11’53.11″N, 4°2’34.32″W

Contact : nddekerluan@gmail.com

• Conférence et Découverte des Ruines du Château

Dimanche 27 septembre, à 15h

Lieu : Ehpad Les Collines bleues – 340, venelle de Notre-Dame à Châteaulin -salle de restauration Ty Nevez – 48°11’46.22″N, 4°5’48.48″W

« Forteresse des comtes de Cornouaille et des ducs de Bretagne »

Le château, juché sur une “montagne”, est une forteresse méconnue dont il ne reste que quelques vestiges. Sa construction remonte à l’an mil et est attribuée au comte Budic.

Ses descendants s’établissent à Quimper, fondent l’abbaye de Quimperlé et deviennent ducs de Bretagne. Le château occupe un rôle stratégique lors des guerres du XIe au XIVe siècle avant d’être abandonné au XVe siècle.

La visite commentée des vestiges est animée par Patrick Kernévez, enseignant-chercheur au pôle universitaire de Quimper (UBO), et permet de découvrir l’histoire et la physionomie de ce monument.

Renseignements : Ville de Châteaulin – service-culturel@chateaulin.fr – 02 98 86 59 76

Eglise Notre-Dame 30 venelle Notre Dame 29150 Châteaulin Châteaulin 29150 Finistère Bretagne 02 98 86 10 05 http://www.chateaulin.fr https://www.chateaulin.fr/chateaulin/principal/histoire/memoire-de-lieux/les-edifices-religieux/leglise-notre-dame;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089867 [{« link »: « mailto:service-culturel@chateaulin.fr »}, {« link »: « mailto:contact@paroissesainteanne.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Les-chemins-de-Lospars/100067216097699/ »}, {« link »: « mailto:nddekerluan@gmail.com »}] L’église, l’arc de triomphe, la croix monumentale et l’ossuaire sont classés Monument historique par arrêté du 21 décembre 1914.

Eglise Notre-Dame

Construite à flanc de coteau sur la face nord-ouest d’une butte qui fut dès le 10e siècle un point fortifié, l’église Notre-Dame remonte dans ses parties les plus anciennes au 13e siècle. Elle était à l’origine l’église paroissiale d’un village établi sur une butte voisine dont il subsiste le lieu-dit « Le Vieux-Bourg ». La structure de l’édifice a évolué au cours des cinq siècles suivants, selon les différents styles du moment. Malgré les nombreuses modifications, il se dégage de ce monument une certaine unité qui en fait un petit chef d’œuvre de l’architecture bretonne. On accède à l’église par un arc de triomphe établi dans la seconde moitié du 15e siècle. C’est l’entrée dans le domaine des morts. Un escalier plus large voisinait jadis celui qui subsiste. On découvre un petit placître qui domine le superbe paysage bien dégagé sur la vallée de l’Aulne et les collines qui enchâssent le bassin de Châteaulin, dont le sommet de Banine au sud. GPS : 48.195649,-4.098072 /

accès en venant de la rue Graveran par la rue du Château ou le quartier de Notre-Dame ; en venant du centre-ville, par la rue Notre-Dame. Parking de la rue Notre-Dame ou de la rue du château.

L’église Notre-Dame est ouverte en été.

Journées européennes du patrimoine à Châteaulin

© M-F Feillant, Mathieu Le Gall pour la Ville de Châteaulin