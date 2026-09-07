Visite libre de l’Eglise Saint-Idunet, Eglise Saint-Idunet, Châteaulin
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Idunet · Châteaulin
Informations pratiques
Visite libre de l’Eglise Saint-Idunet 19 et 20 septembre Eglise Saint-Idunet Finistère
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites libres sauf pendant les offices religieux
Eglise Saint-Idunet 15 Rue de l’église 29150 Châteaulin Châteaulin 29150 Finistère Bretagne 02 98 86 59 76 http://www.chateaulin.fr https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005339;https://www.chateaulin.fr/chateaulin/principal/histoire/memoire-de-lieux/les-edifices-religieux/leglise-saint-idunet Église paroissiale, elle fut totalement reconstruite entre 1868 et1869 dans le style néogothique à l’emplacement de l’ancienne église du prieuré. Position GPS : 48.195087,-4.093102
Visites libres sauf pendant les offices religieux
(c) Mathieu Le Gall pour la Ville de Châteaulin
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