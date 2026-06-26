Programme d’été 2026 Le Potager des Cultures Rennes Dimanche 5 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

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Du 5 Juillet au 29 août, retrouvez des ateliers cuisines (anti-inflammatoires, de saison, sur la tomate etc.), des ateliers découvertes des plantes ou des petites bêtes, des ateliers créatifs pour tou·tes ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T16:30:00.000+02:00

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Le Potager des Cultures Rue de Hongrie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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