Programme d’été 2026 Le Potager des Cultures Rennes
Programme d’été 2026 Le Potager des Cultures Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Programme d’été 2026 Le Potager des Cultures Rennes Dimanche 5 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Découvrez notre programmation d’été !
Du 5 Juillet au 29 août, retrouvez des ateliers cuisines (anti-inflammatoires, de saison, sur la tomate etc.), des ateliers découvertes des plantes ou des petites bêtes, des ateliers créatifs pour tou·tes ☀️
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T16:30:00.000+02:00
1
Le Potager des Cultures Rue de Hongrie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes 26 juin 2026
- Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes 26 juin 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes 26 juin 2026
- Brik-ha-Brak Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Rennes 26 juin 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes 26 juin 2026