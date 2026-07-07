Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources Treignac
mardi 7 juillet 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources
Médiathèque avenue du Général De Gaulle Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-19
Au programme des spectacles, des balades, un atelier manga et des ateliers de création. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! .
Médiathèque avenue du Général De Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 benoit.lelievre@ccv2m.fr
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English : Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources
L’événement Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources Treignac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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