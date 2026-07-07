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Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources Treignac

mardi 7 juillet 2026 · Treignac

Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources Treignac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Médiathèque avenue du Général De Gaulle
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif

Treignac

Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources

Médiathèque avenue du Général De Gaulle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-19

Au programme des spectacles, des balades, un atelier manga et des ateliers de création. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !   .

Médiathèque avenue du Général De Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00  benoit.lelievre@ccv2m.fr

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English : Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources

L’événement Programme d’été de la Médiathèque Vézère Monédières Millesources Treignac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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