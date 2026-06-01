Programme du jeudi 11 juin du Festival du mieux manger Académie du climat Paris
Programme du jeudi 11 juin du Festival du mieux manger Académie du climat Paris jeudi 11 juin 2026.
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE : “La part des autres” de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage
De 16 h à 17 h : Projection d’un film-documentaire qui met en récit des trajectoires différentes mais imbriquées d’agriculteurs dans leurs champs, d’habitants en situation de précarité, de bénévoles d’associations d’aide alimentaire autour des enjeux du système agricole et alimentaire.
Entrée libre
APERO-DISCUSSION autour de la Fresque de la démocratie alimentaire créée par les habitants du collectif de Charles Hermite, Paris XVIII
De 18 h à 20 h 30 : Les habitants ayant participé à la fresque se retrouvent et évoquent leur cheminement tout au long de ce processus de création. Organisé par Yes We Camp avec VRAC.
ATELIER DE CUISINE SOLIDAIRE pour préparer les repas des maraudes
De 17 h à 21 h : pour les distributions alimentaires du Souci des Nôtres. Chaque semaine, la Buvette collecte des invendus de différents commerces et organise tous les jeudis soir des ateliers de cuisine bénévole dans la cuisine pédagogique de l’Académie du Climat. Aux côtés de Marion et de Delphine, cheffes de la Buvette et de bénévoles, vous pourrez réfléchir au menu en fonction des invendus de la semaine, participer à la confection des plats ainsi qu’à la distribution assurée par l’association “Le souci des Nôtres”.
Pour participer, envoyez un mail à buvettesolidaire@yeswecamp.org
Plus de détails sur le site de l’Académie du Climat
ATELIER PARTICIPATIF sur la souveraineté alimentaire dans différents pays du monde
De 18 h 30 à 20 h :
Atelier où chaque participant rejoint une table consacrée à l’un des pays (France, Haïti, Pérou, Rwanda, Sénégal), et va découvrir de manière ludique quelques statistiques comparées entre ces états : richesse, accès à l’eau potable, empreinte écologique, etc. Les participants découvriront également une initiative locale portée par une association de la société civile du pays correspondant. L’atelier se termine par une réflexion collective sur les leviers d’action en France pour s’investir sur ces enjeux de souveraineté alimentaire ici et ailleurs. Organisé par Yes We Camp avec les Frères des hommes.
Plus d’infos sur le site de l’Académie du Climat
TABLE RONDE : S’installer en fermes collectives, est-ce tout mutualiser ?
De 19 h à 21 h : Vous vous questionnez sur le collectif ? Venez explorer la diversité des fermes collectives lors de ce café-installation dédié à la mutualisation ! Et pour concrétiser ces questionnements, 3 paysan·ne·s viendront présenter leurs manières de faire collectif. Table ronde organisée par Abiosol.
Programme complet sur le site de l’Académie du Climat : Inscription conseillée
LANCEMENT DU ROMAN : « Tartare, une descente dans les entrailles du carnisme, Éditions de la Chambre froide
De 18 h 45 à 21 h 30 : Plongez dans les entrailles du Tartare, le roman engagé du collectif des élèves du Master 2 Création Éditorial Multi-support (Sorbonne-Asfored) qui dénonce les rapports de domination sociaux et les dérèglements de la consommation carnée et alimentaire. Se succéderont lors de cette soirée, saynète théâtralisée, table ronde et lecture.
Programme complet sur le site de l’Académie du Climat : Inscription conseillée
Durant une semaine, le Festival du mieux manger est le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris. Le 11 juin, vous aurez le choix entre des ateliers participatifs, un apéro-discussion ou la découverte d’un roman et d’un documentaire
Le jeudi 11 juin 2026
de à
gratuit
Réservations conseillées pour certaines activités
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-06-11T00:00:00+02:00_2026-06-11T23:59:00+02:00
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
Afficher la carte du lieu Académie du climat et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- sm(art) by Simorgh IdoCar Paris 1 juin 2026
- sm(art) by Vanecha IdoCar Paris 1 juin 2026
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 1 juin 2026
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026