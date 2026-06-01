Programme du vendredi 12 juin du Festival du mieux manger Académie du climat Paris

RENCONTRE : S’organiser pour accéder à une alimentation durable​ et de qualité en ville

De 18 h à 21 h : ​Table ronde avec des acteurs qui s’organisent pour proposer des façons de s’approvisionner différentes : réseau des AMAP, groupement d’achat, épiceries sociales, etc.​ Une consommation durable, de qualité et solidaire est possible en ville.

Entrée libre

CONCERT du groupe Potager, à la buvette de l’Académie ​

De 20 h à 21 h : un moment convivial en musique​ avec ce groupe atypique Potager qui circule entre pop, rock psychédélique, jazz et musiques expérimentales. Le groupe est influencé par des artistes comme : Flavien Berger, Forever Pavot, Philippe Katerine, Brigitte Fontaine ou Air. D’une plante solitaire, à un.e extra-terrestre capitaliste, en passant par une plage en plastique, l’histoire contée nous emmène vers un univers parallèle fantastique, miroir poétique de notre monde.

Entrée libre

Plus d’infos sur le site de l’Académie du Climat

Durant une semaine, le Festival du mieux manger est le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris. Le 12 juin, on se renseigne sur comment l’on peut se procurer des produits de qualité et l’on se détend à la buvette dans une ambiance musicale atypique.

Le vendredi 12 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-12T00:00:00+02:00_2026-06-12T23:59:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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