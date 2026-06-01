Programme du vendredi 12 juin du Festival du mieux manger Académie du climat Paris
Programme du vendredi 12 juin du Festival du mieux manger Académie du climat Paris vendredi 12 juin 2026.
RENCONTRE : S’organiser pour accéder à une alimentation durable et de qualité en ville
De 18 h à 21 h : Table ronde avec des acteurs qui s’organisent pour proposer des façons de s’approvisionner différentes : réseau des AMAP, groupement d’achat, épiceries sociales, etc. Une consommation durable, de qualité et solidaire est possible en ville.
Entrée libre
CONCERT du groupe Potager, à la buvette de l’Académie
De 20 h à 21 h : un moment convivial en musique avec ce groupe atypique Potager qui circule entre pop, rock psychédélique, jazz et musiques expérimentales. Le groupe est influencé par des artistes comme : Flavien Berger, Forever Pavot, Philippe Katerine, Brigitte Fontaine ou Air. D’une plante solitaire, à un.e extra-terrestre capitaliste, en passant par une plage en plastique, l’histoire contée nous emmène vers un univers parallèle fantastique, miroir poétique de notre monde.
Entrée libre
Plus d’infos sur le site de l’Académie du Climat
Durant une semaine, le Festival du mieux manger est le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris. Le 12 juin, on se renseigne sur comment l’on peut se procurer des produits de qualité et l’on se détend à la buvette dans une ambiance musicale atypique.
Le vendredi 12 juin 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-06-12T00:00:00+02:00_2026-06-12T23:59:00+02:00
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
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