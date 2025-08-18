Programmer un jeu vidéo avec Scratch SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Début : 2026-03-19 17:00:00
fin : 2026-03-19 19:00:00
2026-03-19
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Programming a video game with Scratch
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Ein Videospiel mit Scratch programmieren
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Programmazione di un videogioco con Scratch
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Programación de un videojuego con Scratch
Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)
