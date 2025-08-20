Programmer un jeu vidéo SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Programmer un jeu vidéo SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 25 mars 2026.

Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 16:30:00

2026-03-25

programme un jeu vidéo avec Scratch
Ados 10-14 ans
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

program a video game with Scratch
Teens 10-14 years
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations: 05 62 50 16 18

German :

programmieren eines Videospiels mit Scratch
Jugendliche 10-14 Jahre
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen: 05 62 50 16 18

Italiano :

programmare un videogioco con Scratch
Adolescenti di 10-14 anni
Prezzo: 2 ? / workshop
Workshop riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazioni: 05 62 50 16 18

Espanol :

programar un videojuego con Scratch
Adolescentes de 10 a 14 años
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los socios del fablab (35€/año)
Información y reservas: 05 62 50 16 18

