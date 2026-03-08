Prohibido Biarritz Jazz Club Real Swing Trio Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Real Swing Trio Prohibido Biarritz vendredi 13 mars 2026.
Prohibido Biarritz Jazz Club Real Swing Trio
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Real Swing Trio
Une soirée Jazz Swing au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club accueille le Real Swing Trio, emmené par le pianiste Arnaud Labastie, pour une soirée élégante et intensément swing dédiée aux grandes formations du jazz.
Inspirés par les légendes du trio piano–contrebasse–batterie comme Oscar Peterson, Ray Brown ou Monty Alexander, ces trois musiciens revisitent ce répertoire mythique avec leur propre énergie, une complicité évidente et un groove naturel.
Entre swing irrésistible, improvisations élégantes et plaisir de jouer partagé, le Real Swing Trio propose un jazz vivant, raffiné et profondément authentique.
Arnaud Labastie piano
Antoine Gastinel batterie
Jean Xavier Herman contrebasse
Cocktails et restauration sur place. Parking gratuit. .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Real Swing Trio
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Real Swing Trio Biarritz a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Biarritz