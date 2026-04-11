Les jeudis du Musée Gabrielle Chanel en Aquitaine Rue Broquedis Biarritz
Les jeudis du Musée Gabrielle Chanel en Aquitaine Rue Broquedis Biarritz jeudi 16 avril 2026.
Biarritz
Les jeudis du Musée Gabrielle Chanel en Aquitaine
Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Gabrielle Chanel en Aquitaine naissance d’un empire par Marie-France Lecat
Les noms de Chanel et Biarritz sont associés depuis longtemps. C’est à Biarritz en 1915 que Gabrielle Chanel prend son envol en créant sa 1ère maison de couture, fréquentée par l’aristocratie, la haute bourgeoisie et les actrices en vogue.
Et même si dès 1913 elle dirige sa première boutique à Deauville pour y proposer des accessoires de plage, ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a déjà effectué deux séjours en Aquitaine, à Pau en 1909 et en 1910 . Ces quelques mois lui auront appris beaucoup, à la fois sur la société huppée des champs de courses et sur elle-même.
Sportive et indépendante, elle libère les femmes du carcan de leurs vêtements, contribuant à leur émancipation.
C’est à partir de ces années en Aquitaine que le génie créateur de la future Mademoiselle va naître et se développer. .
Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
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English : Les jeudis du Musée Gabrielle Chanel en Aquitaine
L’événement Les jeudis du Musée Gabrielle Chanel en Aquitaine Biarritz a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Biarritz
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