Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jazz Ain’t Boring Prohibido Biarritz

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jazz Ain’t Boring

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tai Allen Jazz Ain’t Boring

Jazz Ain’t Boring, la nuit new-yorkaise au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Samedi 25 avril, Tai Allen, directement venu de Brooklyn, vous embarque dans une soirée où le jazz retrouve tout son pouvoir surprendre, émouvoir et faire vibrer la salle.

Inspiré par l’esprit des scènes new-yorkaises, Tai Allen défend une vision du jazz vivante, moderne, sensuelle et audacieuse. Entre standards revisités, musiques nouvelles et covers modernes réinventées, il compose une soirée qui circule avec style entre tradition et présent.

Plus qu’un concert, c’est une ambiance qui se crée. Une vraie. Celle des nuits où Brooklyn allume la mèche et où la musique commence à respirer au même tempo que le public.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jazz Ain’t Boring

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jazz Ain’t Boring Biarritz a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Biarritz