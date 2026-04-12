Projection à la médiathèque, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Projection à la médiathèque Jeudi 4 juin, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

À l’occasion du festival Voyager sans bouger consacré au Japon, la médiathèque propose un film japonais.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion du festival Voyager sans bouger consacré au Japon, la médiathèque propose un film japonais.