PROJECTION ARRÊT SUR IMAGE Montpellier
samedi 7 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
PROJECTION ARRÊT SUR IMAGE
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07 2027-01-30
Les Archives vous proposent des projections documentaires sur l’histoire de la photographie.
2 documentaires de 30 minutes par séance pour retracer l’histoire de ces techniques qui ont bouleversé la vision du monde.
Samedi 7 novembre 2026
Histoire de la photographie les débuts de la photographie et le travail d’un photographe ambulant sont mis à l’honneur à l’occasion de cette première projection.
Samedi 30 janvier 2027
Une technique artistique Le Pictorialisme et la photographie surréaliste revendiquent cette technique en qualité de médium artistique et développent une liberté d’innovation permettant des évolutions de techniques toujours employées aujourd’hui au service de l’art.
Accès libre et gratuit Réservation dans l’agenda en ligne sur le site de Pierresvives
Durée 1h
Tout public .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
The Archives is hosting screenings of documentaries on the history of photography.
L’événement PROJECTION ARRÊT SUR IMAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES
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