Informations pratiques

Montpellier

PROJECTION ARRÊT SUR IMAGE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07 2027-01-30

Les Archives vous proposent des projections documentaires sur l’histoire de la photographie.

2 documentaires de 30 minutes par séance pour retracer l’histoire de ces techniques qui ont bouleversé la vision du monde.

Samedi 7 novembre 2026

Histoire de la photographie les débuts de la photographie et le travail d’un photographe ambulant sont mis à l’honneur à l’occasion de cette première projection.

Samedi 30 janvier 2027

Une technique artistique Le Pictorialisme et la photographie surréaliste revendiquent cette technique en qualité de médium artistique et développent une liberté d’innovation permettant des évolutions de techniques toujours employées aujourd’hui au service de l’art.

Accès libre et gratuit Réservation dans l’agenda en ligne sur le site de Pierresvives

Durée 1h

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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English :

The Archives is hosting screenings of documentaries on the history of photography.

L’événement PROJECTION ARRÊT SUR IMAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES