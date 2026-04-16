Lamine Ammar- Khodja, Bla Cinima, 2014, 82′

Bla Cinima porte sur la place que le cinéma occupe et a occupé dans la construction de la représentation nationale d’un pays, l’Algérie. Le réalisateur part à la rencontre des habitants du centre d’Alger avec sa caméra, pour s’entretenir avec eux de cinéma et de leur vie au quotidien. Ce film fait de rencontres improvisées, constitue un portrait vivant de la ville ainsi qu’une réflexion sur le présent.

Projection en présence de l’artiste

En entrée libre dans la limite des places disponibles

Les écrans parallèles, programmés dans le cadre de l’exposition L’Arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/les-ecrans-paralleles-lamine-ammar-khodja/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



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