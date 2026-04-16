Projection : « Bla Cinima » de Lamine Ammar-Khodja Carré de Baudouin Paris
Projection : « Bla Cinima » de Lamine Ammar-Khodja Carré de Baudouin Paris samedi 18 avril 2026.
Lamine Ammar- Khodja, Bla Cinima, 2014, 82′
Bla Cinima porte sur la place que le cinéma occupe et a occupé dans la construction de la représentation nationale d’un pays, l’Algérie. Le réalisateur part à la rencontre des habitants du centre d’Alger avec sa caméra, pour s’entretenir avec eux de cinéma et de leur vie au quotidien. Ce film fait de rencontres improvisées, constitue un portrait vivant de la ville ainsi qu’une réflexion sur le présent.
Projection en présence de l’artiste
En entrée libre dans la limite des places disponibles
Les écrans parallèles, programmés dans le cadre de l’exposition L’Arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)
Le samedi 18 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00
Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris
https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/les-ecrans-paralleles-lamine-ammar-khodja/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr
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