Château-Salins

Projection Château-Salins La poupée

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14 2026-06-16

Rémi ne s’est jamais remis de sa dernière rupture. Pour éviter de souffrir à nouveau, il a trouvé une solution pour le moins originale se mettre en couple avec une poupée prénommée Audrey.

Mais lorsque Patricia, une nouvelle collègue, fait son entrée dans sa vie, tout bascule…

Audrey prend mystérieusement vie, entraînant Rémi dans une situation aussi étrange qu’inattendue.

Entre amour, illusion et réalité, Rémi va devoir faire face à ses sentiments.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Rémi never got over his last break-up. To avoid suffering again, he came up with a highly original solution: to couple up with a doll named Audrey.

But when Patricia, a new colleague, enters his life, everything changes?

Audrey mysteriously comes to life, leading Rémi into a situation as strange as it is unexpected.

Between love, illusion and reality, Rémi has to come to terms with his feelings.

L’événement Projection Château-Salins La poupée Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU PAYS SAULNOIS