Château-Salins

Projection Château-Salins Pour le plaisir

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mardi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07 2026-06-09

Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour, une vérité inattendue vient bouleverser leur équilibre Fanny n’a jamais connu de véritable plaisir.

Tom, ingénieur passionné, décide alors de relever un défi aussi audacieux qu’improbable inventer un objet capable de révolutionner le plaisir féminin.

Commence alors pour le couple une aventure aussi déjantée qu’émouvante, qui va mettre à l’épreuve leur complicité et transformer leur relation.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Fanny and Tom have been happily married for 20 years. But one day, an unexpected truth upsets their equilibrium: Fanny has never experienced real pleasure.

Tom, a passionate engineer, decides to take up a challenge as audacious as it is improbable: to invent an object capable of revolutionizing female pleasure.

The couple embark on a wild and moving adventure that will test their complicity and transform their relationship.

L’événement Projection Château-Salins Pour le plaisir Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU PAYS SAULNOIS