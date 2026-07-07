Projection Ciné Mômes Bibliothèque Raymond Queneau Le Havre
samedi 29 août 2026 · Bibliothèque Raymond Queneau · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Projection Ciné Mômes
Bibliothèque Raymond Queneau 110 Avenue du Grand Hameau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une séance de cinéma rien que pour les enfants !
Un film de qualité sélectionné pour les enfants, à découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective, installés dans une salle sombre et devant un grand écran du cinéma comme les grands !
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Bibliothèque Raymond Queneau 110 Avenue du Grand Hameau Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
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English : Projection Ciné Mômes
L’événement Projection Ciné Mômes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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