[PROJECTION] Concheperla : Aux origines d’un film d’animation Fondation des États-Unis Paris

Au cœur de l’histoire se trouve Poligena, une jeune vendeuse de rue qui rêve de devenir championne de marinera, tout en vivant avec sa grand-mère, obsédée par la blancheur et fabriquant une poudre éclaircissante à partir de nacre broyée — la concheperla.

Le programme s’ouvrira avec la projection de courts métrages d’animation latino-américains, mis en dialogue avec Concheperla, afin d’offrir une perspective élargie sur l’animation et d’inscrire le projet dans un contexte artistique et cinématographique plus vaste.

Ensuite, un animatique de Concheperla sera présenté, suivi d’une intervention de la réalisatrice Adela Hurtado autour du processus de création — du développement narratif aux recherches visuelles — offrant un regard privilégié sur les coulisses de la fabrication d’un film d’animation. Le projet réunit des influences artistiques européennes et péruviennes, reflétant une collaboration continue entre artistes de ces deux régions.

Une séance de questions-réponses modérée par le producteur franco-péruvien Manuel-Antonio Monteagudo suivra. La soirée se conclura par une performance de danseurs de marinera péruvienne, du groupe musical Le Son Criollo, ainsi qu’une réception mettant en valeur des œuvres issues du film.

Événement présenté par le NYU Latinx Alumni Network, NYU Alumni in France, Viva La Animación, Animation Nights New York, Chambre124, entre autres.

« Concheperla : Aux origines d’un film d’animation » est un événement consacré à Concheperla, un long métrage d’animation actuellement en développement par Adela Hurtado. Initialement conçu aux Gobelins, l’école d’animation de Paris, le film se déroule dans le Trujillo des années 1960 et explore les thèmes de l’identité, du colorisme et de la famille.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00

Fondation des États-Unis 15, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-etats-unis/evenements/concheperla-the-making-of-an-animated-film?_gl=1%2a1xf9zu3%2a_gcl_au%2aMTExMDU3OTcxOS4xNzc4NTg5NTkyLjEzNjE0MzI3MzIuMTc3OTk3NzUyNC4xNzc5OTc3NTIz +33153806789 ticket@fondationdesetatsunis.org



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