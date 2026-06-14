Projection court métrage Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 19:30 – 21:00

Gratuit : non prix libre https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/projection-du-court-metrage-nefta-football-club Tout public

Projection exceptionnelle du court métrage Nefta Football Club suivie d’une rencontre et d’un échange questions/réponses avec le réalisateur Yves Piat.Une soirée cinéma et discussion autour du film, de sa fabrication et de son parcours international.Le film reçoit une nomination pour la 92e cérémonie des Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage en prises de vues réelles, ainsi qu’une nomination aux César 2020 dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction.Entrée à prix libre au profit de l’AOPA.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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