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Projection court métrage Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Projection court métrage Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Projection court métrage Caserne Mellinet/La Générale Nantes mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : prix libre https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/projection-du-court-metrage-nefta-football-club

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 19:30 – 21:00
Gratuit : non prix libre https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/projection-du-court-metrage-nefta-football-club Tout public 

Projection exceptionnelle du court métrage Nefta Football Club suivie d’une rencontre et d’un échange questions/réponses avec le réalisateur Yves Piat.Une soirée cinéma et discussion autour du film, de sa fabrication et de son parcours international.Le film reçoit une nomination pour la 92e cérémonie des Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage en prises de vues réelles, ainsi qu’une nomination aux César 2020 dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction.Entrée à prix libre au profit de l’AOPA.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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