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Projection de conférence : Aux origines préhistoriques de la domestication animale, Muséum de Toulouse, Toulouse

Projection de conférence : Aux origines préhistoriques de la domestication animale, Muséum de Toulouse, Toulouse

Projection de conférence : Aux origines préhistoriques de la domestication animale, Muséum de Toulouse, Toulouse samedi 13 juin 2026.

Lieu : Muséum de Toulouse

Adresse : 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles

Projection de conférence : Aux origines préhistoriques de la domestication animale Samedi 13 juin, 16h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

La domestication des animaux marque un changement majeur dans l’histoire de l’humanité, mais aussi dans celle de la biosphère. Quand, où et comment les humaines ont-ils commencé à s’approprier des populations animales ? Plutôt qu’une appropriation, ne s’agit-il pas plutôt d’une forme particulière d’interaction entre humains et autres animaux, d’une entrée en familiarité réciproque, voire de la naissance d’une forme de société hybride entre espèces ? L’archéozoologie et la paléogénétique éclairent ces questions sous un nouveau jour.

  • Tout public dès 10 ans
  • Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles
  • Lieu de rdv : Hall d’entrée du Muséum
  • Merci de se présenter au point de rendez-vous 15 minutes avant le début de la conférence

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Venez voir ou revoir la conférence filmée de novembre 2025 de Jean-Denis Vigne, archéologue et naturaliste. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA conférences

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