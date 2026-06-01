Projection de conférence : Aux origines préhistoriques de la domestication animale, Muséum de Toulouse, Toulouse

Projection de conférence : Aux origines préhistoriques de la domestication animale Samedi 13 juin, 16h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

La domestication des animaux marque un changement majeur dans l’histoire de l’humanité, mais aussi dans celle de la biosphère. Quand, où et comment les humaines ont-ils commencé à s’approprier des populations animales ? Plutôt qu’une appropriation, ne s’agit-il pas plutôt d’une forme particulière d’interaction entre humains et autres animaux, d’une entrée en familiarité réciproque, voire de la naissance d’une forme de société hybride entre espèces ? L’archéozoologie et la paléogénétique éclairent ces questions sous un nouveau jour.

Tout public dès 10 ans

Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles

Lieu de rdv : Hall d’entrée du Muséum

Merci de se présenter au point de rendez-vous 15 minutes avant le début de la conférence

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Venez voir ou revoir la conférence filmée de novembre 2025 de Jean-Denis Vigne, archéologue et naturaliste. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA conférences

©