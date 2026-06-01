Projection de conférence : Domestication du cheval, ce que révèle l’ADN ancien, Muséum de Toulouse, Toulouse

Projection de conférence : Domestication du cheval, ce que révèle l’ADN ancien Dimanche 14 juin, 16h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Venez voir ou revoir la conférence filmée de Ludovic Orlando, directeur de recherche au CNRS – Université de Toulouse et fondateur du CAGT (Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse). Lauréat de la médaille d’argent du CNRS (2023) et du AAAS Newcomb Cleveland Prize (2024).

Comment la génétique permet-elle de retracer l’histoire de la domestication du cheval ? Pendant longtemps, l’origine de la domestication du cheval et ses conséquences biologiques sont restées difficiles à comprendre. Grâce à l’ADN ancien préservé dans des squelettes mis au jour par les archéologues, la paléogénétique permet aujourd’hui de reconstituer cette histoire avec une précision inédite. Dans cette conférence donnée au Muséum d’Histoire Naturelle, Ludovic Orlando présente les découvertes qui ont profondément renouvelé nos connaissances, notamment l’identification du berceau géographique de la domestication des chevaux. La domestication du cheval a transformé la dynamique des échanges entre les peuples, leurs biens, leurs langues et leurs cultures. Elle constitue un véritable tournant dans l’histoire des sociétés humaines.

Tout public dès 10 ans

Gratuit, accès par le hall d’entrée, dans la limite des places disponibles

Lieu de rdv : Hall d’entrée

Merci de se présenter au point de rendez-vous 15 minutes avant le début de la conférence

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Venez voir ou revoir la conférence filmée de Ludovic Orlando sur la domestication du cheval. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. jea

©