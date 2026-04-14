Projection de courts-métrages : filmons sous pluie !, Musée des Beaux-arts, Rouen

Projection de courts-métrages : filmons sous pluie ! Samedi 23 mai, 21h00 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 1h30, dans salle du jubé, 80 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Une averse soudaine, une pluie diluvienne, les vies se mouillent et les aventures se nouent. Laissez imperméable et parapluie au vestiaire, installez-vous confortablement et que la séance commence.

Organisé dans le cadre de festival Courtivore

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Une averse soudaine, une pluie diluvienne, les vies se mouillent et les aventures se nouent. Laissez imperméable et parapluie au vestiaire, installez-vous confortablement et que la séance commence.

©cedricdelahaye.fr