Projection de film Ceux qui comptent Salle des Consuls Monflanquin
Projection de film Ceux qui comptent Salle des Consuls Monflanquin vendredi 8 mai 2026.
Monflanquin
Projection de film Ceux qui comptent
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film Ceux qui comptent réalisé par Jean-Baptiste LEONETTI avec Sandrine KIBERLAIN et Pierre LOTTIN.
Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.
La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film Ceux qui comptent réalisé par Jean-Baptiste LEONETTI avec Sandrine KIBERLAIN et Pierre LOTTIN.
Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant ensemble tout va devenir possible
Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin. .
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05
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English : Projection de film Ceux qui comptent
The cinema section of the MJC in Monflanquin invites you to a screening of Ceux qui comptent , directed by Jean-Baptiste LEONETTI and starring Sandrine KIBERLAIN and Pierre LOTTIN.
Sponsored by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.
L’événement Projection de film Ceux qui comptent Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur de Bastides
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