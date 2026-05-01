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Journée Bien Être Hotel-restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Journée Bien Être Hotel-restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Journée Bien Être Hotel-restaurant La Dame du Lac Monflanquin dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Hotel-restaurant La Dame du Lac

Adresse : 980 allée du Manoir

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monflanquin

Journée Bien Être

Hotel-restaurant La Dame du Lac 980 allée du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

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Inscription vivement conseillée pour les ateliers car les places sont limitées.

Entrée libre et ouverte à tous.   .

Hotel-restaurant La Dame du Lac 980 allée du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Journée Bien Être

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L’événement Journée Bien Être Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides

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