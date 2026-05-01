Journée Bien Être Hotel-restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Journée Bien Être

Hotel-restaurant La Dame du Lac 980 allée du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Offrez-vous une parenthèse unique de détente, de beauté & de bien-être, fun et 100% cocooning !

Des ateliers, des créatrices passionnées, de la gourmandise, des surprises … et surtout, un moment rien que pour vous !

Offrez-vous une parenthèse unique de détente, de beauté & de bien-être, fun et 100% cocooning !

Des ateliers, des créatrices passionnées, de la gourmandise, des surprises … et surtout, un moment rien que pour vous !

Séances méditation, soins énergétiques, massage, conseils personnalisés, créations artisanales locales… Il y aura tant à vivre, à découvrir, à tester et à partager dans la bienveillance et la bonne humeur.

Inscription vivement conseillée pour les ateliers car les places sont limitées.

Entrée libre et ouverte à tous. .

Hotel-restaurant La Dame du Lac 980 allée du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Bien Être

Treat yourself to a unique interlude of relaxation, beauty & well-being, fun and 100% cocooning!

Workshops, passionate creators, gourmet treats, surprises? and above all, a moment just for you!

L’événement Journée Bien Être Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides