Monflanquin, la promenade des châteaux de la Lède Monflanquin Lot-et-Garonne

Monflanquin, la promenade des châteaux de la Lède En VTT Facile

Monflanquin, la promenade des châteaux de la Lède 47150 Monflanquin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Cette petite boucle permet de découvrir la bastide depuis le coteau qui domine la vallée de la Lède. A l’ouest, le parcours passe près du moulin de Boulède, de la chapelle de Teyrac, des châteaux de Rastouillac et Rousset, avec vue également sur celui de Roquefère…

English : Monflanquin, la promenade des châteaux de la Lède

This walk allows you to discover the bastide of Monflanquin from the hillside overlooking the valley of the river Lède. The track passes the old manor of Mondésir and its imposing dovecote, surrounded by trees. It also passes near the lake with its restaurant and tourist accommodation.

Deutsch : Monflanquin, la promenade des châteaux de la Lède

Auf diesem kleinen Rundweg können Sie die Bastide von der Anhöhe aus entdecken, die das Tal der Lède überragt. Im Westen führt die Strecke an der Mühle von Boulède, der Kapelle von Teyrac, den Schlössern von Rastouillac und Rousset vorbei, mit Blick auch auf das Schloss von Roquefère…

Italiano :

Questo piccolo anello permette di scoprire la bastide dalla collina che domina la valle della Lède. A ovest, il percorso passa vicino al mulino di Boulède, alla cappella di Teyrac, ai castelli di Rastouillac e Rousset, con vista sul castello di Roquefère…

Español : Monflanquin, la promenade des châteaux de la Lède

Este pequeño bucle permite descubrir la bastida desde la ladera que domina el valle de Lède. Hacia el oeste, la ruta pasa cerca del molino de Boulède, la capilla de Teyrac, los castillos de Rastouillac y Rousset, con vistas al castillo de Roquefère…

