Monflanquin, la bastide vue du nord Monflanquin Lot-et-Garonne

Monflanquin, la bastide vue du nord

Monflanquin, la bastide vue du nord 47150 Monflanquin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17400.0

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Monflanquin, la bastide vue du nord

This hike offers beautiful views towards the west and north side of the Bastide of Monflanquin, that is situated on a hilltop. You will also have views on the castles of Rastouillac, Martel and Roquefère and you can see the churches of Teyrac, Piis and Roquefère…

Monflanquin, la bastide vue du nord

Italiano :

Monflanquin, la bastide vue du nord

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine