Monflanquin, la boucle de Bordeneuve Monflanquin Lot-et-Garonne

Monflanquin, la boucle de Bordeneuve En VTT Difficile

Monflanquin, la boucle de Bordeneuve 47150 Monflanquin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14500.0 Tarif :

Difficile

+33 5 53 66 14 14

This long walk, around the Bastide of Monflanquin, allows you to admire the viewpoints that surround the bastide, from the east this time. The breeding of blondes d’Aquitaine, hazelnut and plum orchards alternate with wooded areas and large cereal plots.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine