Monflanquin, la balade de Calviac Monflanquin Lot-et-Garonne

Monflanquin, la balade de Calviac En VTT Facile

Monflanquin, la balade de Calviac 47150 Monflanquin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7600.0

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Monflanquin, la balade de Calviac

Dovecotes, castles, houses of character and the small church of Calviac are on the program during this hike which offers many views on the bastide, seen from below. There is only one difficulty, the climbing part at Bois Joli.

Deutsch : Monflanquin, la balade de Calviac

Italiano :

Español : Monflanquin, la balade de Calviac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine