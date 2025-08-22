Monflanquin, la balade de Calviac Monflanquin Lot-et-Garonne
Monflanquin, la balade de Calviac Monflanquin Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Monflanquin, la balade de Calviac En VTT Facile
Monflanquin, la balade de Calviac 47150 Monflanquin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 7600.0 Tarif :
Facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Monflanquin, la balade de Calviac
Dovecotes, castles, houses of character and the small church of Calviac are on the program during this hike which offers many views on the bastide, seen from below. There is only one difficulty, the climbing part at Bois Joli.
Deutsch : Monflanquin, la balade de Calviac
Italiano :
Español : Monflanquin, la balade de Calviac
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine