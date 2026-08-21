Projection de « La vie en relief » de Denis Gaubert, Cinéma Louis Daquin, Le Blanc-Mesnil

Informations pratiques

Projection de « La vie en relief » de Denis Gaubert Dimanche 20 septembre, 14h00 Cinéma Louis Daquin Seine-St-Denis

Dans la limite de la jauge de la salle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cinéma vous invite à découvrir La Vie en relief, un documentaire en 3D relief réalisé par Denis Gaubert, dont la sortie nationale intervient à cette même période.

Une plongée inédite en 3D relief dans la jeunesse du photographe Jacques Henri Lartigue, témoin de la Belle Époque, la Première guerre mondiale, les Années folles, l’invention de l’aviation et de l’automobile…

Paris, 1903. À l’âge de 9 ans, Jacques commence à emprunter l’appareil photo stéréoscopique de son père, capable de photographier le relief. Pendant près de 25 ans, il saisit en trois dimensions les instants qui l’émerveillent, composant une œuvre intime, libre et foisonnante. Grâce à une restauration exceptionnelle de ces images stéréoscopiques, le documentaire offre aujourd’hui au public une expérience immersive unique, permettant de redécouvrir ce patrimoine photographique comme ses contemporains pouvaient le voir.

Pour prolonger cette immersion dans l’histoire de l’image animée, le hall du cinéma accueillera de 13h30 à 17h30 un vidéomaton ainsi que plusieurs installations de découverte des jouets optiques, ancêtres du cinéma. Une animation ludique et interactive qui permettra aux petits comme aux grands de comprendre les origines du 7ᵉ art avant la projection.

Cinéma Louis Daquin 72b Rue Victor Hugo, 93150 Le Blanc-Mesnil, France Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St-Denis Île-de-France

Projection

©lavieenrelief