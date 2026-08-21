Empreintes de lumière Découvrez une sélection d’ouvrages sur l’histoire de la photographie et initiez-vous au cyanotype., Médiathèque Edouard-Glissant, Le Blanc-Mesnil

Informations pratiques

Empreintes de lumière

Découvrez une sélection d’ouvrages sur l’histoire de la photographie et initiez-vous au cyanotype. Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque Edouard-Glissant Seine-Saint-Denis

L’accès à la sélection d’ouvrages se fait aux horaires d’ouverture de la médiathèque, les médiathécaire sont à votre disposition pour vous accompagner // accueil limité à 15 personnes pour l’atelier cyanotype

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Empreintes de lumière

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque vous invite à explorer le patrimoine de la photographie à travers une sélection d’ouvrages consacrés à son histoire, à ses grandes figures et à l’évolution de ses techniques. Des premières expérimentations du XIXème siècle aux pratiques contemporaines, découvrez comment la photographie est devenue un patrimoine artistique, documentaire et mémoriel.

Prolongez cette découverte en participant à un atelier d’initiation au cyanotype, l’un des plus anciens procédés photographiques. En réalisant votre propre empreinte à la lumière, vous expérimenterez une technique historique qui a marqué les débuts de la photographie. Une invitation à comprendre, manipuler et transmettre un savoir-faire patrimonial, entre histoire, création et émerveillement.

Médiathèque Edouard-Glissant 1-5 Place de la Libération 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 14 22 09 https://mediatheque.blancmesnil.fr/

Présentation « Empreintes de lumière » et atelier cyanotype

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