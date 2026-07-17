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Projection de Paris la Belle (1959) suivie d’une conférence, Cinéma CGR Le Colisée, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma CGR Le Colisée · Carcassonne

Projection de Paris la Belle (1959) suivie d’une conférence, Cinéma CGR Le Colisée, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma CGR Le Colisée
Adresse
10 Boulevard Omer Sarraut, 11000 Carcassonne, France
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Tarif unique : 5€.

Projection de Paris la Belle (1959) suivie d’une conférence Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma CGR Le Colisée Aude

Tarif unique : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1960, ce film propose une vision poétique de la capitale.
Il juxtapose des images de « Paris Express » ou « Souvenir de Paris », tournées par Pierre Prévert et Marcel Duhamel en 1928, à des prises de vue réalisées en 1958.
Porté par un commentaire lu par Arletty, Jacques Prévert y pose une question toujours actuelle : Paris était-il mieux avant ?

Cinéma CGR Le Colisée 10 Boulevard Omer Sarraut, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0892688588 https://www.cgrcinemas.fr/?theater=p0395
Prix spécial du jury au festival de Cannes 1960

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