Projection de Paris la Belle (1959) suivie d’une conférence, Cinéma CGR Le Colisée, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma CGR Le Colisée · Carcassonne
Informations pratiques
Projection de Paris la Belle (1959) suivie d’une conférence Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma CGR Le Colisée Aude
Tarif unique : 5€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1960, ce film propose une vision poétique de la capitale.
Il juxtapose des images de « Paris Express » ou « Souvenir de Paris », tournées par Pierre Prévert et Marcel Duhamel en 1928, à des prises de vue réalisées en 1958.
Porté par un commentaire lu par Arletty, Jacques Prévert y pose une question toujours actuelle : Paris était-il mieux avant ?
Cinéma CGR Le Colisée 10 Boulevard Omer Sarraut, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0892688588 https://www.cgrcinemas.fr/?theater=p0395
Prix spécial du jury au festival de Cannes 1960
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