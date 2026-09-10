Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Léon · Lesneven
Informations pratiques
Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La famille Hénault, photographe de père en fils sur la place Le Flo a immortalisé de nombreux événements du 20ème siècle.
Nous vous proposons de découvrir une partie de la collection de photos prises à différents moments, comme lors de la Libération de Lesneven.
En savoir plus ici
Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/ [{« link »: « https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/agenda/projection-de-photos-anciennes-lesneven-fr-6744123/ »}]
La famille Hénault, photographe de père en fils sur la place Le Flo a immortalisé de nombreux événements du 20ème siècle.
©Louis Hénault
À voir aussi à Lesneven (Finistère)
- Café bulles rue Dixmude Lesneven 19 septembre 2026
- Visite du clocher, Église Saint-Michel, Lesneven 19 septembre 2026
- Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite des orgues, Église Saint-Michel, Lesneven 19 septembre 2026
- Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026