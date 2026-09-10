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Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Léon · Lesneven

Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Léon
Adresse
Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère

Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La famille Hénault, photographe de père en fils sur la place Le Flo a immortalisé de nombreux événements du 20ème siècle.
Nous vous proposons de découvrir une partie de la collection de photos prises à différents moments, comme lors de la Libération de Lesneven.
En savoir plus ici

Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/ [{« link »: « https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/agenda/projection-de-photos-anciennes-lesneven-fr-6744123/ »}]
La famille Hénault, photographe de père en fils sur la place Le Flo a immortalisé de nombreux événements du 20ème siècle.

©Louis Hénault

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