Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven

Informations pratiques

Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La famille Hénault, photographe de père en fils sur la place Le Flo a immortalisé de nombreux événements du 20ème siècle.

Nous vous proposons de découvrir une partie de la collection de photos prises à différents moments, comme lors de la Libération de Lesneven.

En savoir plus ici

Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/ [{« link »: « https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/agenda/projection-de-photos-anciennes-lesneven-fr-6744123/ »}]

La famille Hénault, photographe de père en fils sur la place Le Flo a immortalisé de nombreux événements du 20ème siècle.

©Louis Hénault