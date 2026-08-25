Informations pratiques

Arrens-Marsous

Projection-débat Comprendre l’écobuage

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 15:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Comprendre l’écobuage dans les Pyrénées-Atlantiques

À travers un documentaire et un temps d’information, venez découvrir et comprendre la pratique de l’écobuage, avec l’intervention de l’Association des Éleveurs et Transhumants des Vallées Béarnaises.

Un film pour

– rencontrer ceux qui organisent, pratiquent et observent les effets des brûlages ;

– poser les bases d’un débat serein et éclairé sur un sujet complexe.

Entrée libre. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Understanding Controlled Burning in the Pyrénées-Atlantiques

%C0 Through a documentary and an informational session, come discover and understand the practice of %E9cobuage, with a presentation by the Association of %C9leveurs and Transhumants of the %E9valles B%E9arnaises.

A film to:

– meet those who organize, practice, and observe the effects of controlled burns;

– lay the groundwork for a calm and informed debate on a complex subject.

L’événement Projection-débat Comprendre l’écobuage Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65