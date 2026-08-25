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AGENDA · Arrens-Marsous

Projection-débat Comprendre l’écobuage Col du Soulor Arrens-Marsous

jeudi 3 septembre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Col du Soulor
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Projection-débat Comprendre l’écobuage

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 15:00:00
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-09-03

Comprendre l’écobuage dans les Pyrénées-Atlantiques
À travers un documentaire et un temps d’information, venez découvrir et comprendre la pratique de l’écobuage, avec l’intervention de l’Association des Éleveurs et Transhumants des Vallées Béarnaises.

Un film pour
– rencontrer ceux qui organisent, pratiquent et observent les effets des brûlages ;
– poser les bases d’un débat serein et éclairé sur un sujet complexe.
Entrée libre.   .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98  contact@maisondusoulor.fr

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English :

Understanding Controlled Burning in the Pyrénées-Atlantiques
%C0 Through a documentary and an informational session, come discover and understand the practice of %E9cobuage, with a presentation by the Association of %C9leveurs and Transhumants of the %E9valles B%E9arnaises.

A film to:
– meet those who organize, practice, and observe the effects of controlled burns;
– lay the groundwork for a calm and informed debate on a complex subject.

L’événement Projection-débat Comprendre l’écobuage Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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