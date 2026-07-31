Informations pratiques

Muttersholtz

Projection-débat les castors de l’Ill

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Les castors ont largement repeuplé le bassin de l’Ill, découvrez des images exclusives. A partir de 15 ans

Soirée exceptionnelle pour les amoureux de la nature humide .

Charles Metz et Olivier Guthfreund sont des photographes-cinéastes animaliers de 1ère catégorie. Leur passion n’a d’égale que leur talent et leur patience.

Ils ont passé des heures matinales et vespérales au bord de l’Ill entre Colmar et Erstein.

Ils ont apprivoisé les castors ou peut-être est-ce l’inverse… Le résultat est bluffant des images époustouflantes du seul mammifères qui est capable d’aménager son territoire (avec Homo sapiens évidemment).

Les deux auteurs seront présents leur récit vaut autant le déplacement que leurs vidéos.

A partir de 15 ans. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

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English :

Beavers have largely repopulated the Ill River basin—check out these exclusive photos. For ages 15 and up

L’événement Projection-débat les castors de l’Ill Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme