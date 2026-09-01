Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Projection du court métrage Blue Ice tourné au Pont de Montvert en 2026.

Durée 22 minutes/ fiction comédie/ français occitan

Projection du court métrage Blue Ice tourné au Pont de Montvert en 2026.

Durée 22 minutes/ fiction comédie/ français occitan

Synopsis

Deux frères éleveurs de brebis mènent une existence paisible, jusqu’à ce que l’un de deux découvre un matin qu’un énorme glaçon bleu tombé du ciel a traversé son toit. .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the short film Blue Ice, filmed at Pont de Montvert in 2026.

Runtime: 22 minutes / comedy / French and Occitan

L’événement PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère