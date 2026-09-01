PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
jeudi 10 septembre 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Projection du court métrage Blue Ice tourné au Pont de Montvert en 2026.
Durée 22 minutes/ fiction comédie/ français occitan
Projection du court métrage Blue Ice tourné au Pont de Montvert en 2026.
Durée 22 minutes/ fiction comédie/ français occitan
Synopsis
Deux frères éleveurs de brebis mènent une existence paisible, jusqu’à ce que l’un de deux découvre un matin qu’un énorme glaçon bleu tombé du ciel a traversé son toit. .
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the short film Blue Ice, filmed at Pont de Montvert in 2026.
Runtime: 22 minutes / comedy / French and Occitan
L’événement PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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