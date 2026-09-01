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PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

jeudi 10 septembre 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
6 Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Projection du court métrage Blue Ice tourné au Pont de Montvert en 2026.

Durée 22 minutes/ fiction comédie/ français occitan
Projection du court métrage Blue Ice tourné au Pont de Montvert en 2026.

Durée 22 minutes/ fiction comédie/ français occitan

Synopsis
Deux frères éleveurs de brebis mènent une existence paisible, jusqu’à ce que l’un de deux découvre un matin qu’un énorme glaçon bleu tombé du ciel a traversé son toit.   .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the short film Blue Ice, filmed at Pont de Montvert in 2026.

Runtime: 22 minutes / comedy / French and Occitan

L’événement PROJECTION DU COURT MÉTRAGE BLUE ICE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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