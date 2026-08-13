VOYAGES ENTRE RELIGIONS ET CROYANCES SUR LE MONT LOZÈRE Office de Tourisme Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

VOYAGES ENTRE RELIGIONS ET CROYANCES SUR LE MONT LOZÈRE

Office de Tourisme La Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une visite à deux voix pour explorer les sites du village liés à l’histoire des religions dans les Cévennes. A cette occasion une présentation architecturale de la future maison du mont Lozère sera proposée et quelques objets de la collection exceptionnellement sortis de leurs réserves.

Avec Mariette Emile, Luc Glardon

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de la future ouverture de la maison du Mont Lozère.

Une visite à deux voix pour explorer les sites du village liés à l’histoire des religions dans les Cévennes et explorer les zones frontalières entre croyances populaires et religieuses. A cette occasion une présentation architecturale de la future maison du mont Lozère sera proposée et quelques objets de la collection exceptionnellement sortis de leurs réserves.

Intervenants Mariette Emile, guide conférencière, et Luc Glardon (PNC)

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .

Office de Tourisme La Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

A guided tour featuring two narrators to explore the village sites linked to the history of religions in the Cévennes. During the tour, there will be an architectural presentation of the future Mont Lozère House, and a few items from the collection will be on display—exceptionally brought out of storage for this occasion.

With Mariette Emile and Luc Glardon

For information and reservations, contact the Cévennes Tourist Office at Mont Lozère at 04 66 45 81 94

L’événement VOYAGES ENTRE RELIGIONS ET CROYANCES SUR LE MONT LOZÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère