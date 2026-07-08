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CINECO VIVALDI ET MOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère

jeudi 10 septembre 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO VIVALDI ET MOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
6 Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO VIVALDI ET MOI

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto.

Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)

Synopsis:
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.   .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)

L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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