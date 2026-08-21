Projection du documentaire « Mémoires de papier », Anciennes fonderies d’Ecurey, Montiers-sur-Saulx

Informations pratiques

Projection du documentaire « Mémoires de papier » Dimanche 20 septembre, 15h30 Anciennes fonderies d’Ecurey Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Documentaire photo par le photographe Sébastien di Silvestro (durée 24 min.), projection suivie d’un temps d’échange avec les anciens ouvriers de la papeterie Jeand’Heurs, de la fonderie d’Ecurey et des carrières de Rinval.

Anciennes fonderies d’Ecurey 55290 Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est Le site des fonderies fut, à l’origine, celui d’une abbaye fondée au XIIᵉ siècle. Vendus en 1791 comme biens nationaux, les bâtiments conventuels et les dépendances subsistantes furent acquis par des maîtres de forges au XIXᵉ siècle. Le site fut par la suite racheté et spécialisé dans la fonte d’art et d’ornement. Sa production diminua progressivement, et l’activité cessa totalement en 1987. Il s’agit d’une communauté industrielle insérée dans un environnement rural. Le paysage industriel est renforcé par l’unité architecturale des bâtiments industriels et l’ordonnance des bâtiments de l’abbaye encore en place. Il convient également de souligner l’intérêt que présente la collection de moules conservée in situ.

Documentaire photo par le photographe Sébastien di Silvestro (durée 24 min.), projection suivie d’un temps d’échange avec les anciens ouvriers de la papeterie Jeand’Heurs, de la fonderie d’Ecurey et…

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