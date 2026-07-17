Projection du documentaire « Penser l’incertitude », Cinéma Les Arts, Cluny
dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Les Arts · Cluny
Informations pratiques
Projection du documentaire « Penser l’incertitude » Dimanche 27 septembre, 17h00 Cinéma Les Arts Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Projection du documentaire « Penser l’incertitude » de Christian Barani au cinéma municipal Les Arts de Cluny
Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.
Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, ces jeunes professionnel.le.s témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.
Après la projection, échanges avec un membre d’Ejo Coopérative, installée au Mont-Saint-Vincent et lauréate des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 2023, décernés par le Ministère de la Culture.
Cinéma Les Arts Place du marché, 71250 CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 85 59 05 71 http://www.lesartscluny.fr/cinema/ Cinéma municipal de Cluny doté de 289 places Parking à proximité
Projection du documentaire « Penser l’incertitude » de Christian Barani au cinéma municipal Les Arts de Cluny
© Image de ville
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