Informations pratiques

Projection du documentaire « Simona » de Natalia Koryncka-Gruz 24 et 26 novembre Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T10:00:00+01:00 – 2026-11-24T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T10:00:00+01:00 – 2026-11-26T12:00:00+01:00

Projection du documentaire Simona, de Natalia Koryncka-Gruz (2022)

Ida (26 ans), petite-nièce de Simona Kossak, célèbre protectrice de la forêt de Białowieża, retrace son parcours exceptionnel et dévoile des secrets de famille en triant de vieilles photos.

Projection dans le cadre de l’exposition « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » et le festival le Mois du film documentaire.

En partenariat avec l’association d’actions culturelles franco-polonaises, Apolina.

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

Projection du documentaire Simona, de Natalia Koryncka-Gruz (2022)

© Lech Wilczek