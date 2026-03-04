Projection du fi lm « As Bestas », Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Projection du fi lm « As Bestas » Samedi 14 mars, 16h00 Bibliothèque régionale Bruno Salvadori

Nombre de places limité.

Réservation conseillée le jour même, à partir de 14h00

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.Tout devrait être idyllique mais un grave confl it avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Espagne / France 2023 – 132 min.

Réalisé par Rodrigo Sorogoyen

Activité organisée par la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, section Jeunesse

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori 2, Via torre del Lebbroso, Aosta Aoste 11100 Vallée d'Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie